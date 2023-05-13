توافد جماهيري كبير على نهائي كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS May 13, 2023 12:37 2:44 دقيقة مباراة العربي والسد كانت فيها درجة الاستقطاب الجماهيري كبيرة، والتوافد كان أكبر. تقارير إخبارية العربي كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة ليدز يونايتد يفرض التعادل على نيوكاسل 0:51 دقيقة كوري يعترف بصعوبة تقبل الفشل بالحفاظ على اللقب 0:59 دقيقة ليبرون جيمس يتحدث عن انتصار ليكرز 3:25 دقيقة ريال مدريد يتجهز لدوري الأبطال بمواجهة خيتافي 3:35 دقيقة مانشستر يونايتد في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون 3:08 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل مواصلة السير نحو اللقب 2:29 دقيقة مواجهة مرتقبة بين الوداد وصنداونز 3:25 دقيقة صراع الأمتار الأخيرة بين بايرن ودورتموند 0:48 دقيقة الهلال يحرز كأس خادم الحرمين الشريفين 2:44 دقيقة توافد جماهيري كبير على نهائي كأس أمير دولة قطر