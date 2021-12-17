تهنئة خاصة من نجوم باريس سان جيرمان للشعب القطري December 17, 2021 20:51 0:28 دقيقة وجه نجوم فريق باريس سان جيرمان رسالةَ تهنئةٍ للشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني للدولة، الموافق للثامن عشر من ديسمبر. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان اليوم الوطني -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة تهنئة خاصة من نجوم باريس سان جيرمان للشعب القطري 1:43 دقيقة منتخب مصر ينهي استعداداته لمواجهة قطر 1:56 دقيقة منتخب قطر يسعى لحصد المركز الثالث 2:21 دقيقة الرباعي الذهبي لقيادة الجزائر إلى اللقب المنتظر 2:18 دقيقة منتخب الجزائر يتطلع لختام مثالي في كأس العرب 3:05 دقيقة تونس تعوّل على نجومها لحسم النهائي أمام الجزائر 3:06 دقيقة منتخب تونس ينهي تحضيراته لمواجهة الجزائر 4:34 دقيقة آخر الأخبار قبل مباراة قطر ومصر 6:10 دقيقة الطالبي يأمل تتويج تونس بلقب كأس العرب 0:59 دقيقة المساكني يشدد على تقارب المستوى بين تونس والجزائر