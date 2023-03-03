وقام المسلحون بإطلاق الأعيرة النارية عدة مرات على واجهة المتجر، من دون أي إصابات، ثم تركوا رسالة كتب عليها (ميسي نحن في انتظارك) حسبما أفادت الشرطة المحلية، التي قامت بتطويق المكان بالكامل لعدة ساعات لمحاولة تتّبع أثر المسلحين، وأوضحت الشرطة أنّ الحادث لم يتسبب في أي إصابات.

وتعتبر مدينة روساريو مسقط رأس ميسي من أخطر مدن الأرجنتين وأقلها أماناً، وتبعد نحو ثلاثمئة كيلو متر من العاصمة بوينوس آيرس.



هذا وقال غابرييل هاينتسه مدرب نيويلز أولد بويز إنّ أي عودةٍ محتملةٍ لليونيل ميسي إلى فريق طفولته، أصبحت مهددة الآن، واصفاً ما حدث بالجنون.

