وجاء تنكيس الأعلام حداداً على رحيل الملكة إليزابيث الثانية، باعتبار إنكلترا وويلز جزئين من المملكة المتحدة، فيما تـعـتبر كندا وأستراليا من دول الكومونويلث.



كما تم تنكيس علم دولة قطر المستضيفة لنهائيات المونديال احتراماً لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، في لحظاتٍ حرص عدد من المقيمين في دولة قطر على توثيقها، خاصة بعض البريطانيين الذين تواجدوا في منطقة ساعة العد التنازلي وأعلام الدول المشاركة في كأس العالم.