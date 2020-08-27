وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة من مشروع اتفاق ينص على منع التجمعات في الملاعب، المراكز الثقافية، المهرجانات أو المعارض.

ويشكل هذا القرار ضربة قوية تحديداً لرياضة كرة القدم التي كانت تأمل في عودة الجمهور إلى المدرجات تدريجياً مع قرب انطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل.

لكن المشروع لحظ بعض "الاستثناءات" لا سيما في المناطق حيث نسبة الحالات متدنية على الأقل من أسبوع "واذا تم التأكد من أن المشاركين يأتون حصرياً من المنطقة نفسها أو مناطق مجاورة".

وكانت رابطة الدوري الألماني تمني النفس بعودة جزئية للجماهير إلى الملاعب في الموسم المقبل، وفق توجيهات محددة للحؤول دون تفشي فيروس "كوفيد-19".

وأرسلت الرابطة دليلاً للأندية الـ36 في الدرجتين الأولى والثانية لمساعدتها على تقديم أفكار وخطط لعودة الجماهير إلى ملاعبها.

وفي أوائل آب/أغسطس الحالي، وافقت الأندية الـ36 على الدليل المقدم والاجراءات المقترحة فيه، مثل حظر الأماكن المخصصة لوقوف المشجعين وبيع المشروبات الكحولية في الملاعب حتى تشرين الأول/أكتوبر وسفر المشجعين مع فرقهم للمباريات المقررة خارج الديار وذلك حتى نهاية العام.

لكن السلطات الألمانية أبدت حذرها حيال هذا المقترح، لاسيما في ظل القلق المتزايد من ارتفاع عدد الإصابات مجدداً مع عودة السياح الألمان من الخارج (وصل معدل الإصابات إلى قرابة ألف حالة يومياً في الآونة الأخيرة) قبل أن تقرر اليوم بشكل حاسم عدم عودة الجماهير حتى نهاية العام الحالي على الأقل.



