وكان ديشان قاد البلوز إلى لقب كأس العالم في روسيا 2018، وإلى وصافة كأس العالم FIFA قطر 2022™ خلف الأرجنتين.
وتم تعيين ديشان (54 عاماً) في 9 يوليو 2012 ومنذ ذلك الوقت قاد المنتخب إلى 89 فوزًا، 28 تعادلًا، و خسر في 22 مناسبة ضمن 139 مباراة، وسجل المنتخب الفرنسي تحت قيادته 279 هدفًا واستقبلت شباكه 119.
كما فاز منتخب فرنسا تحت قيادته بلقب دوري الأمم 2021، ووصل إلى نهائي يورو 2016 وتصنيف منتخب فرنسا حالياً هو الثالث على العالم، علماً أنه بقي في المراكز الأربعة الأولى على مدى السنوات الخمس الماضية.
وسيواصل كل من جاي ستيفان، مساعد ديدييه ديشان، وفرانك رافيوت، مدرب حراس المرمى، وسيريل موين، المعد البدني، مهمتهم ضمن الإطار الفني لديشان.