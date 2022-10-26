تمثـال شمعي جديد لزين الدين زيدان من قبل beIN SPORTS October 26, 2022 11:18 0:52 دقيقة كشف الأسطورة زين الدين زيدان عن تمثال شمعي جديد لـه في متحف غريفان بالعاصمة الفرنسية باريس. تقارير إخبارية زين الدين زيدان -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة تمثـال شمعي جديد لزين الدين زيدان 3:17 دقيقة أتليتيكو مدريد يستضيف باير ليفركوزن 2:29 دقيقة توتنهام من أجل الفوز على سبورتينغ 2:52 دقيقة ليفربول ضيفاً ثقيلاً على آياكس 2:52 دقيقة إنتـر لحسم التأهّل إلى ثمن النهائي 2:53 دقيقة برشلونة وسط حسابات معقدة يستضيف بايرن ميونيخ 4:37 دقيقة ميلان يحافظ على آماله ويحقق فوزاً مميزاً 1:28 دقيقة غراهام بوتر: "قمنا باستغلال المساحات" 4:56 دقيقة شاختار يفرض التعادل على سلتيك 3:29 دقيقة دورتموند يخطف التأهل بعد تعادله مع سيتي