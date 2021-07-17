تكريم خاص لنجم المنتخب القطري عبد الكريم حسن من قبل beIN SPORTS July 17, 2021 14:37 0:47 دقيقة خلال التدريب الرئيسي لمنتخب قطر استعدادا لمواجهة غرينادا، تمّ تكريم عبد الكريم حسن نجم العنابي، وذلك بمناسبة اجتيازه حاجز المائة مباراة دولية مع الفريق، حيث أعرب اللاعب لقنواتنا عن سعادته بهذا الإنجاز مؤكدا أن الأهمية تبقى للإنجازات الجماعية للفريق. مقابلات تقارير إخبارية عبد الكريم حسن المنتخب القطري غرينادا -آخر الفيديوهات 2:50 دقيقة مباراة الأهلي وكايزر تشيفس - التغطية الخاصة 2:52 دقيقة فكرة إنفانتينو التي جذبت مؤيدين ومعارضين 0:32 دقيقة روما يواصل التحضير للموسم القادم تحت قيادة مورينيو 0:47 دقيقة تكريم خاص لنجم المنتخب القطري عبد الكريم حسن 2:37 دقيقة المنتخب القطري يرفع شعار الفوز أمام غرينادا 3:12 دقيقة ميلان يضمّ الفرنسي جيرو إلى صفوفه 0:49 دقيقة حاتم: "من الجيّد مواجهة مدارس مختلفة في كرة القدم" 0:34 دقيقة نبيل معلول يقترب من العودة لتدريب الترجي التونسي 2:50 دقيقة الأهلي يبحث عن العاشرة وكايزر تشيفس لباكورة ألقابه 0:45 دقيقة رسمياً...المصادقة على إطلاق دوري السوبر الإفريقي