تقييم شامل للاتحادات الأعضاء في الفيفا من قبل beIN SPORTS May 14, 2021 20:29 0:55 دقيقة أكّد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أنّ الاتّحاد أجرى تقييماً شاملاً للاتّحادات الأعضاء في الفيفا ولأكاديمياتهم الرياضية، وقد نشر هذا التقييم الذي تضمّن دراسة لكرة القدم للشّباب استمرّت لمدّة عام كامل. تقارير إخبارية الفيفا جياني إنفانتينو -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة عودة ألفيش إلى صفوف المنتخب البرازيلي 0:28 دقيقة بليشكوفا تعبر بصعوبة إلى نصف نهائي دورة روما 0:46 دقيقة إعلان قائمة هولندا الأولية للمشاركة في يورو 2020 0:47 دقيقة عقوبة تهدّد مشاركة نيمار في نهائي كأس فرنسا 0:49 دقيقة نادال يتجاوز زفيريف ويبلغ نصف نهائي دورة روما 0:35 دقيقة هاشيموتو تتحدث عن عريضة إلغاء الأولمبياد 5:30 دقيقة تعرف على آخر الأخبار داخل إنتر وفي أروقة يوفنتوس 0:45 دقيقة فيفا يوافق على تمثيل لابورت لمنتخب إسبانيا 0:48 دقيقة إدارة يوفنتوس تطلب من اللاعبين تأجيل الرواتب 0:47 دقيقة كونتي يهرب من وسائل الإعلام!