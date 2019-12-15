تقرير خاص - منتخب جيبوتي December 15, 2019 14:42 12:37 دقيقة تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 12:37 دقيقة تقرير خاص - منتخب جيبوتي 1:17 دقيقة فلامينغو يوثق رحلته من البرازيل وحتى قطر 2:16 دقيقة الآلاف من جماهير ليفربول تسافر لمساندة فريقها 0:40 دقيقة جماهير مونتيري تخطف الأضواء في كورنيش الدوحة 2:04 دقيقة محمد صلاح.. أعاد اكتشاف نفسه مع ليفربول 11:22 دقيقة موجز الأخبار 2:46 دقيقة عن تجربتي في حضور كأس العالم للأندية 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:36 دقيقة فونيس: "حلمنا بمواجهة ليفربول" 1:24 دقيقة الهيدوس: "قدمنا مباراة جيدة لكن .."