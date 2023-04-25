وذكرت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت أن اليويفا لا يستطيعُ الانتظار لفترةٍ أطول، بسببِ ضرورةِ تحديدِه للفرق المشاركة في نسخة الموسم المقبل من البطولات الثلاث مباشرة عقب نهايةِ الموسم في مختلف دول أوروبا.

وأضافت التقارير أن اليويفا لا يستطيعُ انتظارَ اكتمال التحقيقاتِ الجاريةِ في إيطاليا حالياً بخصوص نادي يوفنتوس.

وسيقرر بشكلٍ مستقل مصيرَ النادي بصورة متوازية مع التحقيقات، مع خطر إبعاد الفريق عن المشاركاتِ الأوروبيةِ لمدةِ عامٍ واحد حتى في حال نجاح البيانكونيري في تحقيق لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.