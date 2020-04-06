تقارير إعلامية: الفيفا يدرس إمكانية استكمال الموسم دون تحديد فترة زمنية من قبل beIN SPORTS April 6, 2020 19:21 4:02 دقيقة تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 11:56 دقيقة موجز الأخبار 1:48 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:26 دقيقة وفاة أنتيتش الوحيد الذي درب أتلتيكو وريال وبرشلونة 0:53 دقيقة تشيفيرين يعتبر ليفربول بطلاً للدوري الإنكليزي 0:54 دقيقة ليفربول يعتذر ويتراجع عن طلب فرض بطالة جزئية 0:36 دقيقة سون يبدأ الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية 4:02 دقيقة إمكانية استكمال الموسم دون تحديد فترة زمنية 1:20 دقيقة إلغاء بطولة بريطانيا المفتوحة للغولف 3:02 دقيقة إيطاليا: أندية الدرجة الأولى تتفق على خفض الأجور 0:28 دقيقة وفاة والدة غوارديولا بسب فيروس كورونا