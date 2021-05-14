وذكر داودن أنّـه يثق في إمكانيّة فتح الأبواب أمام حضور جماهيري كامل في المنافسات الرياضية، وذلك اعتباراً من 21 من يونيو/حزيران المقبل، في ظلّ تدابير احترازيّة على رأسها ارتداء الكمامات، وتوزيع جوازات تلقي اللقاح، لكنّه ربط ذلك بضرورة عدم تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا.

وأوضح داودن أنّ المؤشّرات الحالية تمهّد الطّريق نحو رفع المزيد من القيود المفروضة حاليّاً خاصة أنّ عمليّة التّطعيم تسير كما هو مخطّط لها.

ويستضيف ملعب ويمبلي في لندن مباراتي نصف النهائي إضافة إلى مباراة النهائي لبطولة يورو 2020 المؤجّلة من العام الماضي.

