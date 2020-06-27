وكان باراكلاف (49 عاماً) مدرباً لمنتخب تحت 21 عاماً، وأشرف سابقاً على سكانثورب الانكليزي، سلايغو الايرلندي ومذرويل الاسكتلندي.

وأصبح باراكلاف ثاني إنكليزي يتولى تدريب منتخب آيرلندا الشمالية.

وكان أونيل يشغل منصب مدرب منتخب آيرلندا الشمالية بالاضافة إلى تدريب ستوك منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنه تخلى عن منصبه الأول في نيسان/ابريل الماضي بعد تأجيل مباراة الملحق ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد البوسنة والهرسك حتى تشرين الاول/اكتوبر المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكمل باراكلاف مسيرته الاحترافية في إنكلترا مع عدة اندية ابرزها ليستر سيتي، ويغان وكوينز بارك رينجرز.

ومن المقرر خوض مباراته الأولى في 4 أيلول/سبتمبر على أرض رومانيا، قبل استقبال النرويج في السابع منه ضمن اطار دوري الامم الاوروبية.

وعيّن أونيل مدرباً لآيرلندا الشمالية في كانون الأول/ديسمبر 2011. وكان أفضل انجاز له مع المنتخب، التأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس أوروبا وذلك في نسخة 2016 التي استضافتها فرنسا. وبلغ المنتخب الدور ثمن النهائي في البطولة، وخرج بصعوبة على يد ويلز (صفر-1)، بهدف سجله غاريث ماكولي خطأ في مرمى فريقه.