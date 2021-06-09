تعيين ديبي هيويت رئيسة للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم من قبل beIN SPORTS June 9, 2021 17:50 2:11 دقيقة أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في بيان رسمي عبر تويتر أنه قرّر بالإجماع تعيين ديبي هيويت رئيسة للاتحاد بدءا من شهر يناير من العام المقبل لتصبح بذلك أول سيدة تشغل هذا المنصب. تقارير إخبارية ديبي هيويت الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 1:51 دقيقة نادال يتخطّى شفارتسمان ويبلغ نصف النهائي 2:11 دقيقة تعيين "هيويت" رئيسة للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم 0:49 دقيقة الأندية الإنكليزية المنسحبة من "السوبر ليغ" تعتذر! 0:44 دقيقة البرتغالي روي كوشتا يتحدث عن "مجموعة الموت" 0:51 دقيقة المحكمة العليا في البرازيل تعلن عن جلسة طارئة ! 0:33 دقيقة ساري يخلف إنزاغي في تدريب لاتسيو 0:54 دقيقة ساكاري تخرج حاملة اللقب شفيونتيك من رولان غاروس 0:45 دقيقة لاعبو البرازيل يرفضون تنظيم الكوبا دون أن مقاطعتها 1:01 دقيقة إسبانيا توسع فقاعتها الموازية بضم 11 لاعباً إضافيا 0:36 دقيقة كرايتشيكوفا تقصي غوف وتبلغ نصف النهائي