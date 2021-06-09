تعيين ديبي هيويت رئيسةً للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم من قبل beIN SPORTS June 9, 2021 17:50 2:11 دقيقة أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في بيان رسمي عبر تويتر أنه قرّر بالإجماع تعيين ديبي هيويت رئيسة للاتحاد بدءا من شهر يناير من العام المقبل لتصبح بذلك أول سيدة تشغل هذا المنصب. تقارير إخبارية ديبي هيويت الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 1:37 دقيقة دجوكوفيتش يتجاوز عقبة بيريتيني بنجاح 2:58 دقيقة مواهب شابة تجذب أنظار العالم في يورو 2020 2:16 دقيقة آخر مستجدات استعدادات إيطاليا لـ"يورو 2020" 4:45 دقيقة آخر مستجدات إصابة نجم المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة 3:40 دقيقة حصيلة تحضيرات هولندا لـ"يورو 2020" 3:19 دقيقة آخر أخبار "لا روخا" قبل خوض منافسات "يورو 2020" 2:53 دقيقة يورو 2020 - المجموعة الرابعة محط الأنظار 0:56 دقيقة لا عقوبات بحقّ الأندية المتمرّدة على الـ"يويفا" 2:42 دقيقة أولمبياد طوكيو - آخر اللمسات قبل انطلاق الألعاب 0:43 دقيقة نادال يتخطّى شفارتسمان ويبلغ نصف النهائي