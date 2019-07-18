وباتت المجموعات الاثني عشرة مكتملة باستثناء أربع مجموعات هي الأولى والثانية والثالثة والرابعة، التي ستنتظر اكتمال نصابها بأربع مباريات في إطار الدور التمهيدي، والتي ستجمع كل من ليبيريا مع تشاد (الفائز سيلتحق بمنتخبات المجموعة الأولى) وجنوب السودان مع السيشل (المجموعة الثانية) وموريشيوس مع ساو تومي (المجموعة الثالثة) ودجيبوتي مع غامبيا (المجموعة الرابعة).

وتنطلق التصفيات في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وتقام جولاتها على أربعة مراحل: بين 11 تشرين الثاني/نوفمبر و19 منه، بين 31 آب/أغسطس والثامن من أيلول/سبتمبر 2020، بين الخامس من تشرين الأول/أكتوبر و13 منه، وبين التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر و17 منه.

ويتأهل إلى النهائيات صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة، باستثناء المجموعة السادسة التي تتأهل منها الكاميرون حكماً لكونها البلد المضيف، ويرافقها أفضل المنتخبات الثلاثة الأخرى.

The preliminary round of qualifiers, by which 4 teams will qualify to the group stage:



Liberia 🇱🇷🆚 Chad 🇹🇩

South Sudan 🇸🇸 🆚 Seychelles 🇸🇨

Mauritius 🇲🇺 🆚 São Tomé and Príncipe 🇸🇹

Djibouti 🇩🇯 🆚 Gambia 🇬🇲#TotalAFCON2021 pic.twitter.com/FBxirrfpyV — CAF (@CAF_Online) July 18, 2019

إليكم فيما يلي نتائج القرعة:

Here's the full group stage draw for the #TotalAFCON2021 qualifiers ✨ pic.twitter.com/gcdy9ahiUr — CAF (@CAF_Online) July 18, 2019

المجموعة الأولى: مالي - غينيا - ناميبيا - الفائز في مباراة ليبيريا مع تشاد.

المجموعة الثانية: بوركينافاسو - أوغندا - مالاوي - الفائز في مباراة جنوب السودان والسيشل.

المجموعة الثالثة: غانا - جنوب إفريقيا - السودان - الفائز في مباراة موريشيوس وساو تومي.

المجموعة الرابعة: الكونغو الديمقراطية - الغابون - أنغولا - الفائز في مباراة دجيبوتي وغامبيا.

المجموعة الخامسة: المغرب - موريتانيا - إفريقيا الوسطى - بوروندي.

المجموعة السادسة: الكاميرون - الرأس الأخضر (كاب فيردي) - موزمبيق - رواندا.

المجموعة السابعة: مصر - كينيا - توغو - جزر القمر.

المجموعة الثامنة: الجزائر - زامبيا - زيمبابوي - بوتسوانا.

المجموعة التاسعة: السنغال - الكونغو - غينيا بيساو - إسواتيني (سوازيلاندا سابقاً).

المجموعة العاشرة: تونس - ليبيا - تنزانيا - غينيا الاستوائية.

المجموعة الحادية عشرة: كوت ديفوار - النيجر - مدغشقر - إثيوبيا.

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا - بنين - سيراليون - ليسوتو.