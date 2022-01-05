تعرف على الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش من قبل beIN SPORTS January 5, 2022 14:47 0:30 دقيقة أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الأهداف الثلاثة المرشحة لجائزة بوشكاش لأفضل هدف. تقارير إخبارية الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة بوشكاش -آخر الفيديوهات 1:04 دقيقة رئيس الاتحاد النيجيري يكشف تفاصيل أزمة دينيس 0:45 دقيقة منتخب نيجيريا يواصل استعداداته لأمم إفريقيا 0:30 دقيقة تعرف على الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش 0:27 دقيقة تقديم دييغو ألونسو إلى وسائل الإعلام 1:19 دقيقة تقارير: خلافات داخل غرفة ملابس اليونايتد 0:46 دقيقة إصابة مساعد مدرب ليفربول وإغلاق المقر التدريبي 0:43 دقيقة برشلونة يعلن تسجيل ألفيس في رابطة الدوري الإسباني 0:36 دقيقة ريال مدريد يواجه ألكويانو في كأس الملك 0:52 دقيقة برشلونة ضيفاً على ليناريس ديبورتيفو 1:18 دقيقة صنز وليكزر يواصلان تحقيق النتائج الإيجابية