تعرف على آخر أخبار بعثة باريس سان جيرمان في الدوحة من قبل beIN SPORTS January 18, 2023 14:15 3:50 دقيقة يطلعنا مراسلنا على آخر أخبار بعثة باريس سان جيرمان التي حطت الرحال في العاصمة القطرية الدوحة. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة "هاتريك" لسواريز مع فريقه الجديد غريميو 3:50 دقيقة تعرف على آخر أخبار بعثة باريس سان جيرمان في الدوحة 1:09 دقيقة مينديش والغربي يشيدان بمستشفى سبيتار 4:58 دقيقة ميار شريف تخرج من الدور الأول في أستراليا المفتوحة 1:05 دقيقة فريق موسم الرياض تدرب استعداداً لمواجهة سان جيرمان 2:04 دقيقة نهائي مرتقب بين ميلان وإنتر على استاد الملك فهد 3:06 دقيقة أجواء مثالية في قسنطينة قبل مباراة السودان وغانا 2:57 دقيقة مصر تواصل تألقها في بطولة العالم لكرة اليد 1:41 دقيقة برايثويت يثني على تجربته مع إسبانيول 1:52 دقيقة يوكيتش يقود ناغتس للفوز على بلايزرز