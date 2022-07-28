تعرف على آخر أخبار إصابة الفرنسي بول بوغبا من قبل beIN SPORTS July 28, 2022 21:07 5:51 دقيقة تعرف على آخر أخبار إصابة الدولي الفرنسي ومتوسط ميدان يوفنتوس بول بوغبا الذي بات مهدداً بالغياب عن كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب الفرنسي يوفنتوس بول بوغبا -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة كوندي يبحث عن كتابة اسمه بأحرف من ذهب في برشلونة 1:08 دقيقة أرنولد: "نأمل في التتويج بكأس العالم" 0:35 دقيقة نوتنغهام فورست يسعى لضم رامسي 0:27 دقيقة ماك نيل إلى إيفرتون قادماً من بيرنلي 5:51 دقيقة تعرف على آخر أخبار إصابة الفرنسي بول بوغبا 0:36 دقيقة ويبيس تفوز بالمرحلة الخامسة من طواف فرنسا 1:20 دقيقة هالر سيغيب لعدة أشهر عن الملاعب 0:41 دقيقة إيفرتون يتعاقد مع لاعب من سبورتينغ لشبونة 0:43 دقيقة برشلونة يتوصل لاتفاق رسمي مع إشبيلية لضم كوندي 0:38 دقيقة تقارير: دي يونغ يحسم قراره بالبقاء في برشلونة