تعديلات في شروط الحصول على رخص الأندية المحترفة في إفريقيا من قبل beIN SPORTS July 27, 2022 16:08 2:42 دقيقة أقرت إدارة التطوير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم جملة من التعديلات على شروط الحصول على رخص الأندية المحترفة، التي قد يمثل تطبيقها عائقاً أمام بعض الدول الأعضاء بالكاف. تقارير إخبارية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 2:42 دقيقة تعديلات في شروط الحصول على رخص الأندية في إفريقيا 0:54 دقيقة الإصابة تهدد بوغبا بالغياب لمدة شهرين 0:34 دقيقة مانشستر يونايتد يتعاقد مع مارتينيز من أياكس 0:41 دقيقة غرامة على إعادة بيع أو إصدار المونديال دون تصريح 1:25 دقيقة شمايكل يقترب من مغادرة ليستر والتعاقد مع نيس 0:33 دقيقة وست هام يضم سكاماكا قادماً من ساسوولو 3:00 دقيقة باريس سان جيرمان يعود إلى فرنسا بعد جولة اليابان 1:12 دقيقة أسباس سعيد بتمديد عقده مع سلتا فيغو 0:34 دقيقة فرنسا تواجه ألمانيا في نصف نهائي يورو السيدات 0:50 دقيقة أوليفر كان عن ضم رونالدو: "فلسفة بايرن مختلفة"