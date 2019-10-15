وسجلت السويد أولاً عبر ماركوس بيرغ في الدقيقة 50، ثم جاء التعادل قبل النهاية بثوانٍ معدودات عن طريق مورينو رودريغو 90+2.

وفي مباراة أخرى من المجموعة ذاتها تعادل منتخب رومانيا على أرضه مع نظيره النرويجي 1-1.

وفازت جزر الفارو على أرضها في مباراتها ضد مالطا 1-0.

وأمنت إسبانيا تأهلها بعد بلوغها النقطة 20 في صدارة المجموعة، تليها السويد بـ15 نقطة في المركز الثاني، ثم رومانيا في المركز الثالث 14 نقطة، والنرويج رابعةً بـ11 نقطة، وجزر فارو خامسة بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن مالطا الأخيرة.

تفاصيل من المباراة:

- د 90+2 مورينو رودريغو يسجل هدف التعادل الغالي لإسبانيا بعد كرة وصلته من فابيان رويز.

- رغم الضغط الإسباني الهائل إلا أن المرمى السويدي عصي على التسجيل فيه.

- هدف د 50 هجمة سويدية منظمة قاومها دي خيا بأفضل ما لديه ولكن غياب ردة فعل الدفاع الإسباني جعلت ماركوس بيرغ يضعها بدون مضايقة كبيرة في المرمى برأسه.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0

- المنتخب السويدي صاحب الأفضلية يضغط بشكل جدي على مرمى إسبانيا باحثاً عن هدف التقدم.

- د 27 تسديدة قوية من قبل لاعب السويد أولسون تمر بجانب قائم دي خيا.

- د 20 أول تواجد حقيقي لمنتخب لاروخا كان عبر رأسية جيرارد مورينو أبعدها حارس السويد روبن أولسن

- الحكم الفرنسي كليمينت توربان يطلق صافرة البداية