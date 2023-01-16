على ملعب ميلود هدفي بوهران افتتح المنتخب الأنغولي التسجيل في الدقيقة 12، عن طريق لوريندو أوريليو، قبل أن تعادل مالي النتيجة بهدف حمل توقيع حميدو سينياكو في الدقيقة 23، وبعد ثلاث دقائق فقط أعاد أوريليو التفوق لأنغولا بهدف ثان لينتهي الشوط الأول بهدفين لواحد.

وفي الشوط الثاني عززت أنغولا تقدمها بهدف ثالث سجله ميغيل فييرا جيلبرتو في الدقيقة 72. لكن مالي انتفضت وأدركت التعادل بهدفين سريعين حملا توقيعَ كل من يورو ديابي في الدقيقة الثامنة والسبعين ثم أوسمان كوليبالي في الدقيقة 83، ليحصد كلُ منتخب نقطتَه الأولى في المجموعة التي تضم أيضاً منتخب موريتانيا.

من جهتها تخطت الكاميرون منتخب الكونغو بهدف وحيد من توقيع جيروم نجوم مبيكيلي.