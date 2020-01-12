عزز منتخب السعودية من حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي بطولة آسيا تحت 23 عاماً إثر تعادله مع قطر بلا أهداف اليوم الأحد في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

ورفع الأخضر السعودي رصيده من النقاط إلى أربع في الصدارة مؤقتاً بعدما انتصر على اليابان 2-1 في المرحلة الأولى فيما وصل العنابي إلى نقطته الثانية بعد أن تعادل في المباراة الأولى مع سوريا 2-2.

وسيلعب منتخب سوريا مع اليابان لاحقاً في مباراة مصيرية بالنسبة للأخير نظراً لأنه سيودع البطولة رسمياً في حال خسارته.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة إلى أولمبياد طوكيو برفقة اليابان صاحبة الأرض، علماً أنّ وصول اليابان إلى نصف النهائي يعني تأهل جميع أطراف المربع الذهبي للأولمبياد.

