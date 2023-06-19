النقطة الأولى للعنابي

وفي مباراة قطر وإيران فشل المنتخب الإيراني في تحقيق فوزه الثاني في البطولة واكتفى بالتعادل السلبي بدون أهداف بفضل تألق حارس قطر جلال أمير الذي نجح في الذود عن مرماه ببسالة في أكثر من فرصة خطرة.

فوز عريض لكوريا الجنوبية

وفي مباراة كوريا الجنوبية وإيران افتتح ليم هيون سوب التسجيل للمنتخب الكوري عند الدقيقة الثالثة عشرة، فيما جاء الهدف الثاني من نيران صديقة بعدما ارتدت الكرة من حارس أفغانستان منصور نورزاي وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين رفع يون دو يونغ الغلة إلى ثلاثة أهداف، وعاد نفس اللاعب ليختتم الرباعية لكوريا الجنوبية عند الدقيقة الرابعة والخمسين.

ورفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة فيما أصبح رصيد إيران 4 نقاط وحصل المنتخب القطري على النقطة الأولى فيما استمر منتخب أفغانستان في المركز الأخير في المجموعة بدون رصيد وودع رسمياً البطولة.

