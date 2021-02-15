تعادل تونس وبوركينافاسو في كأس أمم إفريقيا للشباب من قبل beIN SPORTS February 15, 2021 20:43 1:07 دقيقة تعادل منتخب تونس مع نظيره البوركينابي دون أهداف في أولى مبارياتهما لحساب منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا للشباب تحت عشرين عاما. تقارير إخبارية منتخب تونس -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة ناغلسمان: "ليفربول لن يكون منافساً سهلاً" 0:25 دقيقة كومان يرفض تأكيد مشاركة بيكيه أمام سان جيرمان 0:44 دقيقة بوتشيتينو: "مواجهة برشلونة استثنائية" 0:39 دقيقة برشلونة ينهي تحضيراته لمواجهة باريس سان جيرمان 15:07 دقيقة المؤتمر الصحفي لسان جيرمان قبل مواجهة برشلونة 0:30 دقيقة لعنة الإصابات تلاحق كارفاخال 0:50 دقيقة روزه من مونشنغلادباخ إلى دورتموند نهاية الموسم 8:29 دقيقة كلوب: الأمور طبيعية داخل الفريق رغم تراجع النتائج 0:41 دقيقة إيقاف الأنشطة الرياضية في العراق بسبب فيروس كورونا 0:27 دقيقة بوتشيتينو يعلن قائمة سان جيرمان لمواجهة برشلونة