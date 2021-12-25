تطور هام في مسألة عبد الصمد الزلزولي من قبل beIN SPORTS December 25, 2021 21:07 0:43 دقيقة في إشارة واضحة لقَبُولِه دعوةَ مدرب منتخب المغرب، أضاف لاعب برشلونة عبد الصمد الزلزولي صفةَ لاعبٍ دولي في منتخب المغرب إلى صفحته على إنستغرام. تقارير إخبارية برشلونة المنتخب المغربي عبد الصمد الزلزولي -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة NBA: نيويورك نيكس يحقق فوزاً كبيراً على هوكس 0:48 دقيقة الهلال يواصل سلسلة نتائجه المتواضعة 0:43 دقيقة تطور هام في مسألة عبد الصمد الزلزولي 0:30 دقيقة إصابة ستيفن جيرارد بـ"كوفيد-19" 0:42 دقيقة أوسيمهن في قائمة المنتخب النيجيري 0:38 دقيقة وفاة لاعب مولودية سعيدة سفيان لوكار 0:39 دقيقة تقارير: دجوكوفيتش سيغيب عن كأس رابطة المحترفين 2:47 دقيقة مانشستر سيتي من أجل مواصلة التألق 0:46 دقيقة تكريم محمد صلاح بطريقة خاصة 0:50 دقيقة أم صلال يحقق الفوز على الدحيل