

التطبيق يحمل اسم Find me football وسرعان ما صار متداولاً على متاجر التطبيقات بأكثر من خمسين ألف تحميل، حيث يمنح المستخدمين الفرصة للانضمام إلى فرق تلعب مباريات في محيطهم، أو الدعوة إلى تكوين مباراة منذ البداية بجانب حجز الملعب والاتفاق على توقيت مناسب لجميع اللاعبين.



ومع كل تحديث يضيف التطبيق بعض المميزات التفاعلية مثل إمكانية تحديد الفئة العمرية لكل مباراة، كما أن هناك مباريات للسيدات فقط بعدما بدأت ممارسة كرة القدم بين النساء المصريات تكتسب انتشارا ملحوظا.



ويقول محمد ثروت وهو من مؤسسي التطبيق إن بعض الصعوبات كانت حاضرة في البداية مثل صعوبة إقناع المستخدمين بفكرة لعب الكرة مع أصدقاء افتراضيين لا يعرفونهم في الواقع، ولكن مع توالي المباريات اكتسبت التجربة مصداقية خصوصا مع تنظيم إدارة التطبيق لدورات وتقديمها لجوائز للفائزين.



وبدوره، يقول علي أبو النصر مؤسس التطبيق إن المباريات بدأت في القاهرة الكبرى ثم توسعت لتشمل محافظات أخرى مثل الإسكندرية وبني سويف والإسماعيلية وغيرها، مشيرا إلى رغبته في التوسع بالدول الإفريقية التي يعشق شعوبها ممارسة كرة القدم وتمثل سوقا كبيرة.