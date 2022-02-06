تضامن رياضي عالمي واسع مع الطفل المغربي الراحل ريان من قبل beIN SPORTS February 6, 2022 16:47 3:27 دقيقة بعد وفاة الطفل المغربي ريان قدمت الكثير من الأندية الرياضية العالمية والأوساط الرياضية تعازيها لعائلة الفقيد وللشعب المغربي ولكل من تعاطف معه. قصة الطفل ريان قبل وفاته ومنذ سقوطه في البئر شد أنظار أهل الرياضة إليه وتعاطف معه الجميع. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة منافسة رائعة بين صلاح وماني في نهائي إفريقيا 1:38 دقيقة الألمانية هيرمان تتوج بذهبية البياثلون 15 كيلومترا 1:06 دقيقة السويدية هكتور تقتنص لقب التعرج الطويل 3:01 دقيقة الروسية اليافعة فالييفا تدخل التاريخ 1:03 دقيقة السويسري فويز يتوّج بذهبية التزلج الإنحداري 1:05 دقيقة ذهبية التزلج الحر للكندي باروت 1:30 دقيقة سيسيه يشيد بمنتخب مصر ويثمّن جهود لاعبي السنغال 1:11 دقيقة وائل جمعة: "نعتبر لاعبينا أبطالاً" 1:18 دقيقة مانيه يكشف عن رسالته لصديقه محمد صلاح 1:21 دقيقة أبو جبل: نعد جماهيرنا المصرية بالتعويض في القادمات