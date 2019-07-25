واحتفظت بلجيكا بالصدارة مع 1746 نقطة بفارق عشرين نقطة فقط عن البرازيل (1726) فيما تجمّد رصيد فرنسا عند 1718 نقطة.

وضمن العشرة الأوائل، ارتقت الأوروغواي ثلاثة مراكز وأصبحت خامسة، وكولومبيا خمسة وأصبحت ثامنة.

وحققت الجزائر المتوجة بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها قفزة كبيرة بلغت 28 مركزا لتصبح في المركز الأربعين والرابع إفريقيا، خلف وصيفتها السنغال (20) وتونس (29) التي تراجعت أربع مراكز ونيجيريا (33). كما تقدم المغرب (41) ستة مراكز ومصر (49) تسعة مراكز.

آسيويا، حافظت إيران (23) على صدارتها برغم نزولها ثلاثة مراكز، متفوقة على اليابان (33)، كوريا الجنوبية (37) وأستراليا (46).

وتراجع المنتخب القطري (62) بطل آسيا سبعة مراكز.



- ترتيب العشرة الأوائل:

1- بلجيكا 1746 نقطة

2- البرازيل 1726

3- فرنسا 1718

4- إنكلترا 1652

5- الأوروغواي 1637

6- البرتغال 1631

7- كرواتيا 1625

8- كولومبيا 1622

9- إسبانيا 1617

10- الأرجنتين 1610

