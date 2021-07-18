وقال الاتحاد في بيان قبل شهر ونصف الشهر من انطلاق الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: "بعد اجتماع بين الاتحاد والمدرب، خلصنا إلى أنه من مصلحة الطرفين إنهاء التعاون".

وسبق للمدرب الصربي البالغ من العمر 51 عامًا والذي كان لاعباً دولياً في صفوف المنتخب اليوغوسلافي، تدريب العديد من الأندية والمنتخبات في القارة السمراء بينها فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي (مرّتان)، الزمالك المصري، منتخبا رواندا وأوغندا.

واستلم سريدوييفيتش الإدارة الفنية للمنتخب الزامبي في شباط/فبراير 2020، وأخفق في قيادة بطل القارة السمراء عام 2012 إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة مطلع العام المقبل في الكاميرون.

وأوقعت قرعة الدور الثاني من تصفيات المونديال، زامبيا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب تونس وموريتانيا وغينيا الاستوائية.

ويتأهل متصدرو المجموعات العشر إلى الدور الفاصل المؤهل للعرس العالمي.