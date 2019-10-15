

ودخل المنتخبان اللقاء وسويسرا في المركز الثالث برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، وبفارق 4 عن كل من إيرلندا المتصدرة والدنمارك الثانية اللتين خاضتا 6 مباريات، وخرجت من المواجهة وهي متخلفة عنهما بفارق نقطة فقط.

وتدين سويسرا بفوزها إلى هاريس سيفيروفيتش الذي مهد الطريق أمامها بهدف منذ الدقيقة 16 بتسديدة أرضية من خارج المنطقة.

وأضاعت سويسرا في الشوط الثاني ركلة جزاء عبر ريكاردو رودريغيز بعد لمسة يد في المنطقة أدت إلى طرد سيموس كولمان بالإنذار الثاني (77)، قبل أن يهديها شاين دافي هدف الاطمئنان بعد أن حول الكرة عن طريق الخطأ في مرمى حارسه (90+3).

وكانت الفرصة قائمة أمام إيرلندا، القادمة من تعادلين في الجولين الماضيتين أمام سويسرا بالذات (1-1) وجورجيا (صفر-صفر)، لحسم تأهلها في حال عودته منتصرة من جنيف، لكن معاناتها في هذه التصفيات خارج قواعدها تواصلت إذ عجزت عن تحقيق الفوز بعيدا عن جمهورها سوى مرة واحدة في الجولة الافتتاحية على حساب منتخب جبل طارق المتواضع (1-صفر).

وستكون الجولتان الأخيرتان مصيريتين للمنتخبات الثلاثة، إذ تتواجه سويسرا مع ضيفتها جورجيا، فيما تخوض الدنمارك على أرضها مباراة أسهل ضد جبل طارق بغياب إيرلندا عن هذه الجولة، قبل أن تعود في الأخيرة المقررة في 18 الشهر المقبل، بعد ثلاثة أيام على الجولة قبل الأخيرة، لملاقاة الدنمارك في دبلن، فيما تلعب سويسرا خارج ملعبها أمام جبل طارق في مباراة بمتناولها تماما، ما يجعلها على الورق الأوفر حظا بين المنتخبات الثلاثة لبلوغ النهائيات.

وأقيمت الثلاثاء مباراة ثانية هامشية في هذه المجموعة وفازت بها جورجيا خارج ملعبها على جبل طارق 3-2.

