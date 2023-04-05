تشيفيرين يدعم ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030 من قبل beIN SPORTS April 5, 2023 18:25 0:41 دقيقة عبر ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن إعجابه بفكرة انضمام المغرب إلى ملف ترشيح إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030 مؤكداً دعمَه للملف. تقارير إخبارية إسبانيا المغرب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كأس العالم 2030 البرتغال ألكسندر تشيفيرين -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة تشيفيرين يكشف عن أعضاء المكتب التنفيذي 0:41 دقيقة تشيفيرين يدعم ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال 0:46 دقيقة مالك نوتنغهام فورست ينفي إقالة المدرب كوبر 17:30 دقيقة وقائع المؤتمر الصحافي لألكسندر تشيفيرين 7:50 دقيقة إنفانتينو في حديث خلال كونغرس الـ"يويفا" 7:21 دقيقة كوستا يتحدث عن الملف المشترك لمونديال 2030 1:28 دقيقة تشيفرين: "مشروع السوبر ليغ أصبح محل سخرية" 4:39 دقيقة ناصر غانم الخليفي يشيد بألكسندر تشيفيرين 0:31 دقيقة السلوفيني تشيفيرين رئيسًا لليويفا لولاية جديدة 0:39 دقيقة تأكيد موعد إقامة كأس آسيا - قطر 2023