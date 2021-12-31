تشيفيرين يجدّد رفضه فكرة إقامة كأس العالم كل عامين من قبل beIN SPORTS December 31, 2021 12:48 0:53 دقيقة جدّد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفيرين معارضته لفكرة إقامة كأس العالم كلّ عامين قائلا "إنّها فكرة سيئة" من شأنها أن تدمّر كرة القدم النسائية ورياضات أخرى. مقابلات تقارير إخبارية كأس العالم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا ألكسندر تشيفيرين -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة مينديش ينفي رغبة رونالدو في الرحيل عن "يونايتد" 0:40 دقيقة أنباء عن إقالة مدرب موناكو "كوفاتش" 0:53 دقيقة تشيفيرين يجدّد رفضه فكرة إقامة كأس العالم كل عامين 0:35 دقيقة التكناوتي بديلاً للزنيتي في تشكيلة "أسود الأطلس" 1:22 دقيقة روزنامة الفعاليات الرياضية في دولة قطر لعام 2022 9:01 دقيقة غاريث ساوثغيت في لقاء حصري مع beIN SPORTS 3:03 دقيقة فيروس كورونا يلقي بظلاله على نهاية عام 2021 0:48 دقيقة كيروش يضمّ 3 لاعبين جدد لتشكيلة المنتخب المصري 4:26 دقيقة الكبير يتحدّث عن استعدادات نسور قرطاج للـ"كان" 0:55 دقيقة بورتو يتجاوز عقبة بنفيكا بنجاح