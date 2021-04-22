تشيفيرين يؤكد دعم أسرة كرة القدم الأوروبية لليويفا من قبل beIN SPORTS April 22, 2021 18:17 0:42 دقيقة اعترف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أن الوضع معقّد في الوقت الحالي لكنه بالمقابل أكّد دعم أسرة كرة القدم الأوروبية الكامل له وللاتحاد القارّي. مقابلات الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اليويفا ألكسندر تشيفيرين -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة غليزر يعتذر من جماهير مانشستر يونايتد 0:42 دقيقة تشيفيرين يؤكد دعم أسرة كرة القدم الأوروبية لليويفا 0:49 دقيقة تشيفيرين يتطلع للعمل مع ناصر بن غانم الخليفي 3:20 دقيقة ريال "يثأر" من قادش ويتصدّر الليغا مؤقتاً 2:50 دقيقة التعادل الإيجابي يخيم على مواجهة إنتر وسبيتسيا 0:48 دقيقة مانشستر سيتي يقترب من اللقب 4:21 دقيقة بن يدر وفولاند يقودان موناكو إلى نصف نهائي الكأس 3:52 دقيقة يوفنتوس يقلب تأخره إلى انتصار أمام بارما 0:31 دقيقة إشبيلية يرتقي للمركز الثالث مؤقتاً 0:33 دقيقة توتنهام يتنفس الصعداء بفوز ثمين على ساوثامبتون