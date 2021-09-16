تشيفيرين متحمس لبداية البطولة الجديدة من قبل beIN SPORTS September 16, 2021 15:33 1:22 دقيقة عبر ألكساندر تشيفيرين، رئيسُ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن حماسه لانطلاقة البطولة الوليدة، معتبراً أنها بمثابة الحلم للأندية الصغيرة للمشاركة في بطولة قارية. مقابلات تقارير إخبارية ألكسندر تشيفيرين دوري المؤتمر الأوروبي -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة المنتخب البلجيكي يحافظ على صدارة التصنيف العالمي 0:36 دقيقة "فيفا" يجري استقصاء يخص إقامة المونديال كل عامين 0:49 دقيقة أستون مارتن يحتفظ بخدمات سائقيه 0:34 دقيقة بيرنلي يمدد تعاقده مع المدرب شون دايش 0:34 دقيقة ليفانتي يقدم موستافي لوسائل الإعلام 0:41 دقيقة لابورتا يطالب جماهير برشلونة بالصبر 2:34 دقيقة ميسي جذب كل الأنظار في مباراة كلوب بروج 1:22 دقيقة تشيفيرين متحمس لبداية البطولة الجديدة 0:49 دقيقة مواجهة مرتقبة بين رين وتوتنهام 1:39 دقيقة المنتخب المصري يفوز على غواتيمالا