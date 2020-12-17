تشيفرين يعترف بصعوبات كبيرة في تنظيم بطولة كأس الأمم الأوربية من قبل beIN SPORTS December 17, 2020 21:24 1:02 دقيقة اعترف السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، بصعوبات جمة في تنظيم بطولة كأس الأمم الأوربية كاشفاً عن خسائرَ ماليةٍ فاقت المائة مليون يورو بسبب تأجيلها. مقابلات ألكسندر تشيفيرين كأس أمم أوروبا كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة قمّة مرتقبة بين السد والعربي في النهائي 0:34 دقيقة ألكسندر تشيفرين يتحدّث عن العنصرية 1:02 دقيقة صعوبات كبيرة في تنظيم الـ"يورو" 16:22 دقيقة إرلينغ هولاند في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:48 دقيقة مباريات أندية لندن ومانشستر تُلعب خلف أبواب موصدة 0:34 دقيقة تشيفرين معجب بتحضيرات قطر لاستضافة المونديال 0:47 دقيقة رابطة الـ"بريمرليغ" ترفض مقترح رفع عدد التبديلات 9:08 دقيقة هالغريمسون وأحمد فتحي يتحدثان عن النهائي 10:32 دقيقة تشافي والهيدوس يتحدثان عن نهائي كأس أمير دولة قطر 7:39 دقيقة استبعاد روسيا عن المشاركات الدولية لمدة عامين