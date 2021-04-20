وأضاف رئيس اليويفا أن الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي "عليهم أن يدركوا أنهم إذا كانوا عمالقة أوروبا اليوم، فإن ذلك يرجع جزئيًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

🚨 عــــاجل | ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤكد أن الأندية التي تعتقد أنها كبيرة ولا يمكن المساس بها اليوم يجب أن تتذكر من أين أتت. مضيفا أن عليهم أن يدركوا أنه إذا كانوا عمالقة أوروبيين اليوم، فإن ذلك يرجع جزئيًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم pic.twitter.com/r59uEpaC1k — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 20, 2021

واعتبر تشيفيرين بان الاتحاد الاوروبي لا يمكن "ان يخسر المعركة القضائية المقبلة".

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الألماني توماس باخ ندّد بدوره صباح الثلاثاء بالمشروع وقال في هذا الصدد: "النموذج الرياضي الأوروبي فريد من نوعه يرتكز على خوض منافسات عادلة تمنح الاولوية للجدارة الرياضية. هذا النموذج مهدد اليوم، ويواجه تحدياً من خلال مقاربة مبنية على الربح".

وأعلنت ستة أندية إنكليزية (ليفربول، مانشستر يونايتد، أرسنال، تشلسي، مانشستر سيتي، توتنهام)، مع برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الاسبانية، يوفنتوس وإنتر وميلان الإيطالية اطلاق مسابقة قد تنسف دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الاوروبي هدد باستبعاد هذه الاندية ومنع لاعبيها من المشاركة في البطولات القارية والمسابقات المحلية من ضمنها دوري ابطال اوروبا، بيد ان رئيس ريال مدريد ورئيس الدوري السوبر الجديد فلورنتينو بيريس اعتبر بان هذا الامر "مستحيل".

