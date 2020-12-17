تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا": "البنية التحتية المتوفرة في قطر ليست موجودة في بلدان كثيرة" من قبل beIN SPORTS December 17, 2020 18:51 0:34 دقيقة في تصريحات خاصة لقنوات beIN SPORTS، قال السلوفيني ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، إنه مندهش من تحضيرات قطر لاستضافة المونديال. مقابلات ألكسندر تشيفيرين كأس العالم قطر FIFA 2022 - العد التنازلي كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة قمّة مرتقبة بين السد والعربي في النهائي 0:34 دقيقة ألكسندر تشيفرين يتحدّث عن العنصرية 1:02 دقيقة صعوبات كبيرة في تنظيم الـ"يورو" 16:22 دقيقة إرلينغ هولاند في حوار خاص مع beIN SPORTS 0:48 دقيقة مباريات أندية لندن ومانشستر تُلعب خلف أبواب موصدة 0:34 دقيقة تشيفرين معجب بتحضيرات قطر لاستضافة المونديال 0:47 دقيقة رابطة الـ"بريمرليغ" ترفض مقترح رفع عدد التبديلات 9:08 دقيقة هالغريمسون وأحمد فتحي يتحدثان عن النهائي 10:32 دقيقة تشافي والهيدوس يتحدثان عن نهائي كأس أمير دولة قطر 7:39 دقيقة استبعاد روسيا عن المشاركات الدولية لمدة عامين