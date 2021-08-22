

وبدا يوفنتوس في طريقه للخروج بالنقاط الثلاث في مستهل رحلته نحو استعادة اللقب الذي تنازل عنه لإنتر وذلك بتقدمه على أودينيزي بهدفين نظيفين في الشوط الأول عبر الأرجنتيني باولو ديبالا (3) والكولومبي خوان كوادرادو (23).

لكن تشيزني ارتكب خطأين قاتلين سمحا لأصحاب الأرض بالتعادل من ركلة جزاء للأرجنتيني روبرتو بيريرا (51) والإسباني جيرارد ديلوفيو (83)، حارماً أليغري من الفوز في بداية عودته كخلف لأندريا بيرلو.



عكّر الحارس البولندي تشيزني عودة المدرب ماسيميليانو أليغري إلى يوفنتوس، وذلك بإهدائه أودينيزي هدفين عادل بهما النتيجة 2-2 الأحد على أرضه في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي.

بدأ يوفنتوس اللقاء الأول للموسم الجديد بجلوس البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، لكن هذه المرة وسط الحديث عن رغبته بالرحيل عن النادي الذي وصل إليه في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني قبل نهاية الشهر الحالي.

وأحرز الفرنسي جوردان فريتو هدفين ليقود روما للفوز 3-1 على فريقه السابق فيورنتينا في بداية مظفرة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لمشواره مع الفريق القادم من العاصمة في مواجهة أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين.



وطُرد البولندي بارتلومي دراجوفسكي حارس فيورنتينا بعد تدخل على الإنكليزي أبراهام الوافد الجديد لروما في الدقيقة 17 في بداية سيئة للفريق الضيف مع المدرب فينشنزو إيطاليانو.



واستغل روما التفوق العددي بالاستاد الأولمبي في العاصمة عندما افتتح الأرميني هنريخ مخيتاريان التسجيل في الدقيقة 26.



وتحول الزخم لصالح فيورنتينا بطرد نيكولو زانيولو في مشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية لروما منذ أكثر من عام بعد ابتعاده لفترة طويلة للإصابة لحصوله على الإنذار الثاني بعد الاستراحة (52).



وأدرك الصربي نيكولا ميلنكوفيتش التعادل للفريق الضيف عند مرور ساعة من اللعب.



وزاد روما إيقاعه ومرر مخيتاريان كرة إلى فريتو ليضيف الهدف الثاني (64) قبل أن يجعل اللاعب الفرنسي النتيجة 3-1 مع تبقي 11 دقيقة على النهاية.



وأبلغ مورينيو خدمة دازون للبث "كل قرارات الحكم كانت صحيحة، حكم الفيديو المساعد رصد كل خطأ بسيط وفي بعض الأحيان تكون هذه الأخطاء حاسمة".

وأحرز لورينتسو إنسيني والمقدوني الشمالي إلجيف إلماس هدفين ليفوز نابولي 2-صفر على ضيفه فينتسيا رغم طرد النيجيري فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي في الشوط الأول.



وعوض بولونيا تأخره مرتين ليفوز 3-2 على ضيفه سالرنيتانا في مواجهة شهدت ثلاث حالات طرد (اثنتان منها على الفائز).