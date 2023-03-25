تشواميني يثني على الأداء المميز للديكة وكافامينغا يمتدح مبابي من قبل beIN SPORTS March 25, 2023 14:37 1:10 دقيقة أثنى أوريليان تشواميني على الأداء المميز الذي قدّمه منتخب فرنسا ضد نظيره الهولندي، في حين أكد إدواردو كامافينغا أن كيليان مبابي لم يتغير بارتدائه شارة القائد إذ بقي كما هو بالنّسبة للاعبين. مقابلات منتخب فرنسا إدواردو كامافينغا أوريليان تشواميني -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة تغريم دونشيتش بمبلغ 35 ألف دولار 1:10 دقيقة تشواميني يثني على الأداء المميز لفرنسا أمام هولندا 0:42 دقيقة كرواتيا تستهل مشوراها في التصفيات بمواجهة ويلز 0:52 دقيقة بايرن يقدّم توخيل لوسائل الإعلام 3:52 دقيقة قمة مرتقبة بين المغرب والبرازيل 3:07 دقيقة ممفيس غريزليز يحجز مقعداً في الـ"بلاي أوف" 0:25 دقيقة المنتخب الفنزويلي يفوز على نظيره السعودي ودياً 3:04 دقيقة دي لافوينتي يستهل مهمته مع إسبانيا بمواجهة النرويج 1:51 دقيقة فرنسا تكتسح هولندا برباعية نظيفة 3:58 دقيقة فوز كبير لتونس على ليبيا