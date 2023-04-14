تشلسي يلقي الضوء على زيارة كوليبالي لمسجد محلي من قبل beIN SPORTS April 14, 2023 20:50 0:26 دقيقة نشر نادي تشلسي على حسابه الرسمي في إنستغرام صورة رمضانية لكاليدو كوليبالي وهو في مسجد محلي و كتب عليها: "الأسبوع الماضي زار كوليبالي مسجده المحلي للقاء أفرادا من الجالية المسلمة في تشلسي". تقارير إخبارية تشلسي كاليدو كوليبالي -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة قطر ضمن المجموعة الثانية في كأس الكونكاكاف الذهبية 0:26 دقيقة تشلسي يلقي الضوء على زيارة كوليبالي لمسجد محلي 1:07 دقيقة تين هاخ يعلن غياب مارتينيز ويشرح سبب تبديلاته 2:31 دقيقة ستيليني يطالب لاعبي توتنهام بالفوز على بورنموث 1:36 دقيقة مدرب سوسييداد يشدد على أهمية مباراة ديربي الباسك 2:19 دقيقة ليون للاقتراب من المراكز الأوروبية 0:40 دقيقة الغرافة – الدحيل .. مواجهة مليئة بالتشويق 0:41 دقيقة مباراة مرتقبة بين رايو فاليكانو وأوساسونا 2:25 دقيقة مواجهة هامة في قاع الترتيب بين شالكه هيرتا برلين 1:13 دقيقة تسيتسيباس يغادر وروبليف أول المتأهلين