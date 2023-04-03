تشلسي يدخل في نفق مظلم بعد رحيل بوتر April 3, 2023 20:30 2:18 دقيقة تشلسي يدخل نفقاً مظلماً جديداً يتعلق الأمر هذه المرة في الجهاز الفني, عقب تغيير (توخيل) ثم (بوتر) في موسم لم ينته بعد، كما أنّ الفريق بانتظاره قمة مصيرية أمام حامل اللقب ريال مدريد بدوري الأبطال. تقارير إخبارية تشلسي غراهام بوتر -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة عمر السومة يقود العربي لتجاوز أم صلال 3:27 دقيقة توتنهام يتعثر بالتعادل أمام إيفرتون 0:59 دقيقة أليغري يؤكد صعوبة مواجهة يوفنتوس وإنتر 3:42 دقيقة آخر أصداء بيان برشلونة بشأن تيباس 3:48 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 29 2:18 دقيقة تشلسي يدخل في نفق مظلم بعد رحيل بوتر 3:33 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 0:42 دقيقة برشلونة في بيان رسمي يطالب تيباس بالاستقالة 0:53 دقيقة ميرور: ناغلسمان من أبرز الأسماء لتدريب البلوز 0:54 دقيقة صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" تنتقد أداء الشياطين