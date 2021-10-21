تشافي يعبّر عن إعجابه باستاد الثمامة المونديالي من قبل beIN SPORTS October 21, 2021 12:45 0:44 دقيقة قبل تدشين استـاد الثّمامة المونديالي، أعرب الإسباني تشافي، مدرب السد القطري، عن إعجابه بهذا الملعب كما سيشارك لاعب برشلونة السابق مع الفرنسي لوران بلان، مدرب الريان، في افتتاح الملعب الجمعة عندما يتواجه السد والريّان في نهائي كأس أمير دولة قطر. مقابلات تشافي استاد الثمامة نهائي كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة دعوة الجماهير لاصطحاب "قحفياتهم" إلى استاد الثمامة 0:44 دقيقة تشافي يعبّر عن إعجابه باستاد الثمامة المونديالي 1:06 دقيقة الكاميرون بصدد وضع اللمسات الأخيرة 0:31 دقيقة التونسي مهدي النفطي يقترب من تدريب منتخب موريتانيا 1:05 دقيقة ميندي حارس مرمى تشيلسي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:31 دقيقة وست هام يبحث عن مواصلة التألق في الدوري الأوروبي 2:14 دقيقة مواجهة مرتقبة بين لاتسيو ومرسيليا 1:38 دقيقة نابولي ينشد الفوز من بوابة ليغيا وارسو 0:50 دقيقة ماذا قال بيكيه بعد فوز برشلونة على دينامو كييف ؟ 1:33 دقيقة توخيل سعيد بالفوز وقلق على إصابة لوكاكو وفيرنر