تشافي والهيدوس يتحدثان عن نهائي كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS December 17, 2020 17:39 10:32 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بفريق السد قبل مواجهة العربي في نهائي كأس أمير دولة قطر في افتتاح ملعب الريان المونديالي. مقابلات تقارير إخبارية العربي السد كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة إنييستا يؤكد أن مشواره الكروي لم ينته بعد 0:38 دقيقة صراع ثلاثي على جائزة أفضل لاعب لعام 2020 0:52 دقيقة روسيا تترقب حكم محكمة التحكيم الرياضية 1:09 دقيقة سانتوس يكتسح غريميو ويتأهل للمربع الذهبي 0:40 دقيقة أمير دولة قطر يعبّر عن سعادته بفوز الدوحة 3:46 دقيقة إنتر يُطيح بنابولي 4:03 دقيقة سان جيرمان يغلب لوريان بثنائية 3:31 دقيقة ميلان يتحاشى الهزيمة للمرة الثانية توالياً 5:02 دقيقة ليفربول يتخطّى عقبة توتنهام وينفرد بالصدارة 3:55 دقيقة برشلونة يتجاوز عقبة ريال سوسييداد بنجاح