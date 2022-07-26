تشافي: "ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ" من قبل beIN SPORTS July 26, 2022 19:53 1:55 دقيقة أكّد تشافي إيرنانديث مدربُ برشلونة أن النجمَ ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم، مضيفاً أن الحديث الأن يجب أن يتركز حول لاعبي الفريق الحاليين وعلى طريقةِ جعلهم أكثرَ تنافسية. تقارير إخبارية برشلونة ميسي تشافي إيرنانديث -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة الدنماركية سيسيليي بطلة لثالث مراحل طواف فرنسا 0:35 دقيقة منتخب سيدات جنوب إفريقيا يعود إلى بلاده 1:17 دقيقة ليفاندوفسكي يطمح إلى حصد الألقاب مع برشلونة 1:55 دقيقة تشافي: "ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ" 0:47 دقيقة استدعاء "الأشقاء أنتيتوكونمبو" لتشكيلة اليونان 0:28 دقيقة بريتين تصبح أول سيدة ترأس رابطة الدوري الإنكليزي 0:21 دقيقة الهلال يحافظ على لقبه بطلاً للدوري السوداني 0:59 دقيقة إقامة مميزة للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر 0:25 دقيقة بايرن ميونيخ يعلن تعاقده مع ماتيس تيل 0:31 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن ضم الفرنسي موكيلي