تريزيغيه يتحدث عن طموحاته مع بشاكشهير من قبل beIN SPORTS February 9, 2022 21:20 1:33 دقيقة قال المصري محمود حسن تريزيغيه المنضم حديثاً لنادي اسطنبول باشاكْشَهير إنه يتطلع لتقديم الإضافة المرجوة مع فريقه الجديد ويطمح لحجز مكان أساسي في التشكيلة. محمود تريزيغيه إسطنبول باشاكشهير -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة تريزيغيه يتحدث عن طموحاته مع بشاكشهير 1:55 دقيقة السد يقترب خطوة إضافية من الاحتفاظ بلقبه المحلي 0:29 دقيقة تشيلسي يتخطى الهلال بصعوبة ويصعد إلى النهائي 0:45 دقيقة إيقاف البرازيلي داني ألفيش مباراتين 1:00 دقيقة باخ يتحدث عن لقائه بلاعبة التنس بينغ شواي 0:35 دقيقة الكوري دايهيون بطل سباق 1500 م للتزلج على الجليد 0:47 دقيقة ألمانيا تفرض سيطرتها على منافسات الزحافات الثلجية 0:42 دقيقة ويستهام يدين تصرفات كيرت زوما 0:53 دقيقة كلوب: صلاح لا يزال يشعر بإحباط خسارة نهائي الكان 0:35 دقيقة فوز صعب للجنة الأولمبية الروسية على سويسرا