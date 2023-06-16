عبد الكريم بارداكسي افتتح عداد الأهداف لمصلحة الضيوف في الدقيقة الثالثة والعشرين، وعادل إدواردز إمسيس النتيجة للاتفيا في حدود الدقيقة الحادية والخمسين.

واستعادت تركيا أسبقيتها بهدف دونه جنكيز أوندير في الدقيقة الحادية والستين، وأكمل المضيف آخر دقاق المباراة منقوصاً بعد طرد مسجل الهدف إدواردز إمسيس في الدقيقة الثالثة والثماني

رغم ذلك تمكنت لاتفيا من إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر القائد كريسـترز تـوبـرز، لكن تركيا استطاعت الظفر بالنقاط كاملة ً بعد إحراز عرفان جان قهوجي هدف انتصار زملائه في آخر أنفاس المواجهة.

وتعرضت ويلز لخسارة مفاجئة على يد ضيفتها أرمينيا بهدفين لأربعة، دانيل جيمس تقدم لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة العاشر، وعادل لوكاس زيلارايان النتيجة لأرمينيا بحلول الدقيقة التاسعة عشرة وعند انتصاف الساعة منح غرانت ليون رانوس الأسبقية للضيوف.

وعاد اللاعب ذاته ليحرز ثنائيته الشخصية وثالث أهداف منتخب بلاده في الدقيقة السادسة والستين وقلص هاري ويلسون الفارق لويلز في حدود الدقيقة الثانية والسبعين لكن لوكاس زيلارايان عاد ليؤمن انتصار أرمينيا بهدف رابع دونه عند الدقيقة الخامسة والسبعين فيما أكمل المضيف المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد كيفر مور في الدقيقة الثامنة والسبعين.