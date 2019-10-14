وسجل البديل أولفييه جيرو لفرنسا 76 من رأسية رفعها النجم غريزمان، رد عليه البديل التركي كان إيهان برأسية مماثلة محرزاً التعادل 81 بعد كرة مرفوعة بدقة من البديل الآخر المتألق هاكان كالهانوغلو.

وفي المجموعة ذاتها فازت آيسلندا على ضيفتها أندورا بثنائية نظيفة. وألبانيا على مستضيفتها مولدوفا 4-0.

وتتصدر تركيا المجموعة برصيد 19 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن فرنسا التي تملك الرصيد ذاته، أما أيسلندا فلديها 15 نقطة في المركز الثالث، تليها ألبانيا 12، وأندورا 3، وأخيرا مولدوفا 3.

أبرز أحداث مباراة فرنسا وتركيا:

نهاية المباراة بالتعادل 1-1

- د 85 الحارس التركي يتصدى بامتياز لتسديدة للبديل الفرنسي أيكون.

-د 81 هدف التعادل لتركيا يوقع عليه البديل كان إيهان برأسية رائعة بعد حرة مباشرة مركزة.

- هدف د 76 البديل جيرو يسجل الهدف الأول لفرنسا برأسية مميزة رفعها غريزمان من ركنية.

- د 59 الخبير بوراك يلماظ يضيع فرصة لا تضيع عندما أطاح بالكرة من وضعية الإنفراد فوق المرمى.

- د 50 أول تواجد خطير لتركيا كان في بداية الشوط الثاني حين أمسك حارس فرنسا ماندندا الكرة المرفوعة من حرة مباشرة.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

- د 36 غريزمان أكثر اللاعبين الفرنسيين قرباً من التسجيل، وهذه المرة من خارج منطقة الجزاء عندما أرسل كرة قوية لكنها انحرفت بعض الشيء عن المرمى.

- أفضلية واضحة للديوك ويبدو أن الهدف ليس ببعيد.

- د 25 مجدداً الحارس التركي جونوك يوقف تسديدة سيسوكو.

- د 21 كومان يخترق الخاصرة اليمنى لتركيا ويرفع كرة على رأس غريزمان لكن الحارس التركي أمسكها بسهولة.

- د 17 الحارس التركي جونوك يتصدى لكرة خطيرة جداً لغريزمان لتعود الكرة إلى سيسوكو الذي سدد أيضاً لكن غونوك كان في الموعد.

- ربع ساعة على البداية ولا فرص خطرة من الجانبين.

- وسط حضور كبير للجماهير التركية في ستاد دو فرانس، وحماس رائع من الجماهير الفرنسية الحكم الألماني فيلكس بريتش يطلق صافرة بداية اللقاء.