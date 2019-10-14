تركيا تتمسك بالأحلام في مواجهة فرنسا بطلة العالم من قبل beIN SPORTS October 14, 2019 13:34 2:30 دقيقة يسعى المنتخب التركي لمواصلة عروضه القوية في مشوار التصفيات والتي مكنته حتى الآن من السير جنبا إلى جنب مع أبطال مونديال روسيا 2018. شينول غونيـش مدرب منتخب تركيا أكمل تحضيرات الفريق لهذا اللقاء الذي يعتبره لاعبوه بمثابة النهائي. تقارير إخبارية منتخب فرنسا منتخب تركيا -آخر الفيديوهات 4:01 دقيقة كرواتيا تتعادل مع ويلز وتؤجل تأهلها إلى النهائيات 3:27 دقيقة ألمانيا تواصل ملاحقة هولندا والهروب من أيرلندا 4:15 دقيقة ملخص مباراة اسكتلندا وسان مارينو 0:37 دقيقة البلجيكي والايس يحرز لقب سباق باريس 0:29 دقيقة الإسبانية ساندرا سانشيز تحرز ذهبية الكاتا 0:33 دقيقة الإسباني كوينتيرو يحرز ذهبية الكاتا لفردي الرجال 0:38 دقيقة تونغا تنهي مشاركتها بانتصار معنوي 1:57 دقيقة من قبرص روسيا تعلن انضمامها إلى كبار يورو 2020 0:36 دقيقة الأردن يخسر أمام روسيا 7 - 16 في كرة السلة للسيدات 0:28 دقيقة إصابة ألكسيس سانشيس خلال المواجهة ضد كولومبيا